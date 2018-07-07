США и КНДР создадут рабочие группы по денуклеаризации

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь США Майк Помпео во время переговоров в Пхеньяне договорился с официальными представителями КНДР о создании рабочих групп по реализации договоренностей, достигнутых во время саммита в Сингапуре. Об этом по итогам переговоров заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт, сообщают информагентства.

"Представители Соединенных Штатов и КНДР договорились о создании рабочих групп для проработки "рутинных вопросов", включая верификацию усилий, направленных на денуклеаризацию, во главе с представителем США - американцем корейского происхождения послом Сун Кимом, который является послом на Филиппинах", - сказала официальный представитель Госдепартамента. Также, по ее словам, переговоры госсекретаря с представителями руководства КНДР включали вопросы репатриации останков американских военных, погибших во время Корейской войны.

Государственный секретарь США Майк Помпео 5 июля отправился в КНДР для переговоров по реализации договоренностей, достигнутых во время встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время саммита 12 июня в Сингапуре.-0-