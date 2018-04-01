США и Республика Корея начали отложенные на время Олимпиады военные учения

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Республика Корея сегодня начали совместные военные учения "Молодой орел", которые были отложены на время Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщают информагентства.

В маневрах, которые продлятся около месяца, принимают участие более 10 тыс. американских и около 290 тыс. военных Республики Корея. Задействованы наземные войска, военная авиация, военно-морские силы и спецподразделения.

Военные учения "Молодой орел", как и "Ключевая решимость", обычно проводятся США и Республикой Корея ежегодно в марте. В этом году Вашингтон и Сеул решили их отложить на время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Маневры "Ключевая решимость" должны начаться в середине или конце апреля и продлятся две недели.-0-