США и Республика Корея подписали новое соглашение о свободной торговле

25 сентября, Нью-Йорк /БЕЛТА - Ренхап/. Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп подписали новое соглашение о свободной торговле.
В совместном заявлении по итогам переговоров стороны подчеркнули, что данный шаг способствует более тесному союзу стран, а также сохранению прочных, взаимовыгодных торгово-экономических связей между народами.
По договору Сеул вдвое, до 50 тыс., увеличит количество американских автомобилей, которые будут допущены на южнокорейский рынок без дополнительных модификаций.-0-
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