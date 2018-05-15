15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США могут отменить безвизовый режим с Венгрией, в отношении страны ЕС такие меры могут быть применены впервые. Об этом сообщает Euronews.

Ранее стало известно о раскрытии Вашингтоном масштабной мошеннической схемы с венгерскими паспортами. В 2011 году Будапешт значительно упростил получение гражданства для этнических венгров, живущих за пределами Венгрии. За 7 лет венгерские паспорта таким образом получили около 1 млн человек.

Отмечается, что системой получения паспорта могли пользоваться преступники и мошенники, венгерские документы получило множество людей, не имевших на это права. В Вашингтоне опасаются, что под видом венгров в страну могут въехать наркодилеры, торговцы людьми и террористы.

Как выяснили следователи из США, как минимум 60 человек, получивших паспорта незаконно, сумели въехать в США по безвизовому режиму. При этом 30 из них до сих пор не могут найти и выдворить обратно.

МВД Венгрии пообещало разобраться в ситуации.-0-