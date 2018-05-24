США могут ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый дом рассматривает возможность введения пошлин в размере 25% на поставляемые в США автомобили, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal.

По данным издания, Вашингтон может обосновать необходимость принятия этой меры соображениями, касающимися национальной безопасности.

Дональд Трамп ранее неоднократно обсуждал возможность введения подобных пошлин на встречах, в том числе с представителями отрасли. Сейчас соответствующий план находится на ранней стадии разработки. Предполагается, что он может встретить активное противодействие со стороны некоторых представителей бизнес-сообщества. В их числе иностранные компании, сотрудничающие с американскими, а также базирующиеся в США фирмы, которые занимаются реализацией автомобилей, произведенных в других государствах.

Между тем Министерство торговли США уже сообщило о начале расследования с целью определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. "Есть свидетельства того, что в течение десятилетий импорт разрушал нашу отечественную автомобильную промышленность, - говорится в заявлении ведомства. - Министерство торговли проведет тщательное, беспристрастное и прозрачное расследование относительно того, ослабляет ли этот импорт нашу экономику и угрожает ли национальной безопасности". Как разъясняется, будут проанализированы поставки автомобилей, в том числе внедорожников, фургонов и малотоннажных грузовиков.

Представители министерства отмечают, что в течение последних 20 лет поставки в США пассажирских автомобилей выросли с 32% до 48%. При этом занятость в автомобилестроении США снизилась на 22%.

Возможное введение США 25-процентных пошлин уже прокомментировали в Японии, которая является крупным экспортером автомобилей. Так, министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко заявил, что подобная мера вызовет смятение на международном рынке. Это может негативно повлиять и на уже существующие торговые ограничения, принятые в ВТО.

Ранее США ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 июня получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.-0-