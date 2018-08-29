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США не намерены приостанавливать военные маневры с Республикой Корея - глава Пентагона

В мире 29.08.2018 | 09:52
Джеймс Мэттис. Фото Reuters
Джеймс Мэттис. Фото Reuters

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США в дальнейшем не намерены приостанавливать какие-либо военные маневры с Республикой Корея. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает китайское информагентство "Синьхуа".

По словам главы Пентагона, ранее Вашингтон отменил целый ряд крупных маневров с Республикой Корея, что стало проявлением доброй воли после встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре. На данный момент у США нет планов отказываться от других учений.

Министр обороны также сообщил, что США пока не приняли решения по программе совместных маневров с Республикой Корея в 2019 году, она будет зависеть от итогов переговоров. Он также указал, что США продолжат тесное сотрудничество со своими союзниками в реализации резолюции СБ ООН о санкциях против КНДР.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу 12 июня в Сингапуре и подписали совместное заявление. На пресс-конференции после встречи Дональд Трамп пообещал приостановить американо-южнокорейские учения и заявил о том, что в перспективе он хотел бы снять санкции с КНДР. В обмен на гарантии безопасности со стороны США КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова.

Пентагон 22 июня проинформировал о бессрочной приостановке некоторых военных учений с Республикой Корея по итогам саммита в Сингапуре.-0-

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Теги
Республика Корея, США
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