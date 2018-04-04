США опубликовали список попадающих под пошлины товаров из Китая

4 апреля, Вашингтон /БЕЛТА - Синьхуа/. Офис торгового представителя США 3 апреля опубликовал список китайских товаров, в отношении которых могут быть введены дополнительные пошлины. Список касается продукции, ежегодно импортируемой из КНР на сумму около $50 млрд.

Офис торгового представителя США предложил ввести дополнительные 25-процентные пошлины в отношении 1,3 тыс. видов товаров из Китая, в основном продукции таких отраслей, как информационные и телекоммуникационные технологии, авиакосмическая промышленность, роботостроение, фармацевтика, производство машин и оборудования.

В заявлении ведомства говорится, что общественность может до 11 мая представить свои предложения по содержанию списка и тарифам.

В свою очередь МИД КНР заявил, что Китай готов принять зеркальные меры равного масштаба и силы в отношении американской продукции. Как сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, информация о контрмерах будет опубликована в ближайшие дни.

"У нас есть уверенность и способность отреагировать на любые торговые протекционистские меры США", - подчеркнул дипломат.

При этом посол КНР при Всемирной торговой организации (ВТО) Чжан Сянчэнь заявил, что Китай незамедлительно обратится к механизму урегулирования споров ВТО по поводу односторонних американских мер. По его словам, односторонние действия США серьезно подорвали основы ВТО и поставили организацию под беспрецедентную угрозу.-0-