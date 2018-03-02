США планируют многочисленные испытания гиперзвукового оружия в 2019 году

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. США планируют проведение многочисленных испытаний гиперзвукового оружия в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивена Уокера.

Разработка гиперзвукового оружия является приоритетной задачей управления, которое занимается этим на протяжении нескольких лет совместно с НАСА, ВВС, сухопутными силами и ВМС.

"Это будут системы, имеющие большой потенциал. В США также разрабатываются способы защиты от гиперзвукового оружия, - сообщил Стивен Уокер. - Китай и Россия активны в сфере гиперзвукового оружия и наращивают свой потенциал".

При этом глава DARPA отметил, что подобные разработки в США получают недостаточное финансирование. Он привел в пример Китай, который вкладывает большие средства в разработку гиперзвукового оружия и строительства объектов инфраструктуры для него, количество которых, по словам Стивена Уокера, больше в два или три раза, чем в США.

Президент России Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию рассказал о новейших системах вооружений в РФ, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. Владимир Путин подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

Путин объявил об обладании Россией гиперзвуковым оружием Владимир Путин отметил, что все страны с высоким уровнем научного потенциала активно разрабатывают гиперзвуковое оружие. "У России такое оружие есть. Уже есть", - заявил глава российского государства.

В интервью телеканалу NBC, фрагмент которого вышел в эфир 1 марта, Владимир Путин заявил, что гонка вооружений между США и Россией началась после того, как Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Президент РФ считает, что великим державам стоило бы вместе работать над защитой от террористов, а не создавать угрозы друг для друга. По словам Владимира Путина, он предлагал США совместно работать над системами ПРО, но получил отказ.-0-