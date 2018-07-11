США подготовили новый список товаров из Китая на $200 млрд для введения пошлин

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США подготовили дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд для введения пошлин в размере 10%. Об этом сообщил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, информирует ТАСС.

Он напомнил, что ранее, в соответствии с принятым Вашингтоном решением, Таможенная служба США начала взимать 25% пошлины на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой оценивается в $34 млрд. О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайской продукции на сумму $16 млрд администрация Трампа обещала объявить позже.

"Китай в ответ ввел пошлины на ввозимые из США товары на общую сумму $34 млрд и пригрозил добавить в этот список товаров еще на $16 млрд", - продолжил торгпред.

Реагируя на эти ответные действия Китая, президент США Дональд Трамп дал указание аппарату представителя США на торговых переговорах приступить к процессу введения 10% пошлин на дополнительную группу других импортируемых китайских товаров общей стоимостью $200 млрд", - добавил Лайтхайзер. По его словам, список товаров, подпавших под 10% пошлину, будет опубликован "в ближайшие несколько дней" в правительственном вестнике Federal Register. Как уточнили во вторник другие представители администрации, ожидается, что пошлины на эту группу товаров будут введены примерно через два месяца.-0-