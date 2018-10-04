США полностью прекратили поставки нефти в Китай

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между странами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы китайской судоходной компании China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлиня.

В июле в Китай из США были доставлены 10,5 млн баррелей нефти, в августе объем поставки составил 9,7 млн баррелей, в сентябре было перевезено всего лишь 0,6 млн баррелей. "Мы один из главных транспортеров нефти из США в Китай. До торговой войны у нас был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановился", - заявил Чуньлинь, выступая на ежегодном судоходном саммите в Гонконге.

Торговая война между США и Китаем идет с начала 2018 года. Она выражается во взаимном повышении пошлин на различные группы товаров. Как сообщалось, в конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 млрд в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 млрд. -0-