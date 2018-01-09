США потратили на борьбу с терроризмом свыше 5,5 трлн долларов

Исследователи из Брауновского университета подсчитали, во сколько обошлась американским властям борьба с международным терроризмом. В результате была озвучена невероятная цифра в 5,6 трлн долларов.
При этом эксперты не считают ее окончательной. В своем декабрьском сообщении в Twitter президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "глупо потратил 7 трлн долларов на Ближний Восток".
Согласно составленной исследователями карте, в настоящее время вооруженные силы США в той или иной степени присутствуют почти в 76 государствах мира. В это число входят и страны, где американские военные проводят обучение и инструктажи местных военных.
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