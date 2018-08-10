США повысят вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции - Трамп

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США повысят вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

"Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции, в то время как их валюта, турецкая лира, быстро идет вниз против нашего очень сильного доллара! Теперь пошлины на алюминий будут составлять 20%, а на сталь - 50%. В настоящее время наши отношения с Турцией не очень хороши!" - написал Дональд Трамп.

Ранее США ввели пошлина на сталь и алюминий (25% и 10% соответственно) для ряда стран, в том числе для Китая, Канады, Мексики и стран ЕС.-0-