США приостановили часть программ военных учений с Республикой Корея

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США приостановили на неопределенное время часть программ военных учений с Республикой Корея, которые запланированы на ближайшие три месяца. Об этом сообщают информагентства.

Коснется данное решение учений "Защитники свободы" (Freedom guardian), а также программы военно-морского обмена. В заявлении Пентагона говорится, что сделано это для поддержки реализации договоренностей, достигнутых в Сингапуре лидерами США и КНДР. Отмечается, что Пентагон пошел на такой шаг, чтобы поддержать предстоящие дипломатические переговоры госсекретаря США Майка Помпео с представителями КНДР.

Как сообщалось, по итогам встречи 12 июня в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР выразила согласие с денуклеаризацией Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Трамп обещал остановить совместные с Республикой Корея военные учения в районе Корейского полуострова. Он также заявил, что в перспективе хотел бы снять санкции с КНДР. "Санкции будут сняты тогда, когда мы удостоверимся, что ядерного оружия больше нет", - сказал Дональд Трамп.-0-