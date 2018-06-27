США призывают прекратить импорт иранской нефти к началу ноября

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная делегация США проводит встречи с партнерами и союзниками Америки, чтобы те отказались от импорта иранской нефти к началу ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США высокого ранга во время телефонного брифинга с журналистами.

Отвечая на вопрос, призывают ли дипломаты и представители Министерства финансов США своих союзников сократить импорт иранской нефти до нуля, он сказал: "Да, мы призываем их сократить импорт до нуля".

Отмечается, что союзники США должны принять такое решение до 4 ноября 2018 года. Как указал дипломат, отказавшиеся от предложения Вашингтона подпадут под возобновленные антииранские санкции Америки. Представитель руководства внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США не планируют делать исключений в отношении кого-либо.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. При этом американский лидер заметил, что его администрация готова работать с Тегераном над урегулированием сложившегося кризиса, в том числе путем заключения новой сделки.

Госсекретарь США Майкл Помпео 21 мая заявил, что США окажут на Иран беспрецедентное давление, в том числе он пообещал ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской ядерной программе, касающихся как ядерной сферы, так и геополитики.-0-