США расширили санкции против России

26 января, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Американская администрация расширила число компаний и физических лиц в России и других странах, на которых распространяется действие односторонних американских санкций, введенных в свое время в связи с событиями в Украине. Свидетельствующая об этом информация в виде технического уведомления, не сопровождаемого пока никакими официальными комментариями, размещена в пятницу на сайте Министерства финансов США.

В упомянутый список добавили имена еще 21 человека, в основном граждан России и Украины, и 21 компанию. Среди включенных в список физических лиц заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, гендиректор ОАО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка.

В перечень юридических лиц попали ООО "Евро-Полис", "Газ-Альянс", Doncoaltrade, "Силовые машины", внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", ЗАО "Внешторгсервис". Также в список внесены 12 компаний, связанных с "Сургутнефтегазом".

В пресс-релизе приводятся высказывания министра финансов США Стивена Мнучина. По его словам, Вашингтон планирует применять адресные карательные меры против тех, "кто пытается подорвать минские соглашения". "Те, кто предоставляет товары, услуги или материальную поддержку лицам и институтам, подвергшимся воздействию американских санкций за деятельность в Украине, могут и сами попасть под ограничительные меры США", - отметил Стивен Мнучин.-0-