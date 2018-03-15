США расширили санкции в отношении России

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская администрация впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) для введения санкций в отношении российских граждан и организаций.
Как сообщает ТАСС, соответствующая информация распространена сегодня Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.
США внесли в санкционный список по РФ 14 физических лиц и одну организацию. -0-
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