США с 1 июня вводят пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и ЕС

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация США вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра торговли США Уилбура Росса, сделанное на специальном брифинге для журналистов.

"Как вы знаете, президент США ввел таможенные пошлины на сталь и алюминий из довольно большого числа стран 23 марта. И когда он принял это решение, он также временно вывел из-под действия этих пошлин Республику Корея, Аргентину, Бразилию, Австралию, Европейский союз и Канаду с Мексикой. Срок действия этих исключений истекает в полночь 31 мая", - заявил глава Минторга США.

Уилбур Росс также сообщил, что Дональд Трамп принял решение в случае с Канадой, Мексикой и ЕС не продлевать действие данных исключений. Следовательно, в отношении них будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, начиная с сегодняшней полуночи.

При этом он заявил, что США намерены и дальше вести переговоры по пошлинам на импорт стали и алюминия с Канадой, Мексикой и ЕС. "Мы ожидаем продолжения переговоров с Канадой, Мексикой и Европейской комиссией, чтобы добиться желаемых результатов. Но сейчас мы хотели бы увидеть их реакцию на сегодняшнее решение, - отметил Уилбур Росс. - Даже в том случае, если они пойдут на ответные шаги, это не означает, что нельзя продолжать переговоры. Пример тому - Китай. Мы продолжаем вести с Китаем переговоры несмотря на то, что Пекин инициировал ответные шаги (по повышению пошлин на ряд ввозимых американских товаров)".

Министр торговли США подтвердил, что отправится 1 июня в Китай на новый раунд двусторонних переговоров по экономическим вопросам.

Предыдущий раунд переговоров по торгово-экономическим вопросам между Китаем и США состоялся 17-18 мая в Вашингтоне. В делегацию США входили министр финансов Стивен Мнучин, Уилбур Росс и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Делегацию второй стороны возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Как заявил Белый дом, стороны по итогам переговоров пришли к консенсусу по вопросу принятия мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между КНР и США, при этом Пекин согласился увеличить объемы закупаемых американских товаров.-0-