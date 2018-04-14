США вместе с Францией и Великобританией начали операцию против Сирии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией начали военную операцию против Сирии. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время выступления из Белого дома, сообщает ТАСС.

"Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. В настоящее время осуществляется совместная операция с Вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства", - отметил он.

В ответ на злодеяния - так называемую химическую атаку, которую приписывают Дамаску, предпринято это действие. По словам Трампа, такие меры реагирования США, Франция и Великобритания готовы поддерживать, пока сирийский режим не прекратит использование запрещенных химических веществ.

Так называемую химическую атаку в Сирии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Дамаск, Трамп назвал "бойней, ставшей значительным обострением в деле применения химического оружия этим ужасным режимом". "Соединенные Штаты будут партнером и другом, но судьба региона лежит в руках его народа", - сказал он.

США рассчитывают на улучшение отношений с Россией и даже Ираном, но этого может не произойти, сказал Дональд Трамп. При этом он добавил, что "Соединенные Штаты могут многое предложить".

Президент подчеркнул при этом, что Вашингтон не намерен сохранять бесконечно долгое присутствие американских сил в Сирии, США рассчитывают, что большую роль в регионе будут играть их союзники.

Цель военной операции, по заявлению Трампа, - сдерживание производства и применения химического оружия в будущем.

Удары начали наносить в 9 часов вечера по американскому времени (4 утра по минскому времени). Поводом для нанесения удара стал инцидент 7 апреля в городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие.-0-