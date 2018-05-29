США введут ограничения на инвестиции Китая и пошлины в 25% на некоторые товары

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США намерены ввести ограничения на определенные инвестиции Китая, а также таможенные пошлины в 25% на ряд категорий его товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на объявление пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что эти меры будут приняты во исполнение решений, принятых президентом США Дональдом Трампом 22 марта 2018 года.-0-