США введут ограничения на инвестиции Китая и пошлины в 25% на некоторые товары

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США намерены ввести ограничения на определенные инвестиции Китая, а также таможенные пошлины в 25% на ряд категорий его товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на объявление пресс-службы Белого дома.
Отмечается, что эти меры будут приняты во исполнение решений, принятых президентом США Дональдом Трампом 22 марта 2018 года.-0-
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