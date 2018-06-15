США введут пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд - Трамп

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа.
"В свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд, которые содержат значимые в промышленном плане технологии", - заявил Дональд Трамп.-0-
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