США ввели пошлины на ввоз стали и алюминия

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, сообщают информагентства.

Импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий - в 10%. Нововведения вступят в силу через 15 дней. Пошлины временно не будут касаться Канады и Мексики. Также шла речь об особых условиях для Австралии и некоторых других стран, но подробности пока неизвестны.

Президент США оставляет за собой право в любое время повышать или понижать тарифы, а также отменять или вводить пошлины для отдельных стран.

Ранее Дональд Трамп писал в Twitter, что в условиях убытков в торговле с другими государствами можно вводить торговые ограничения на благо страны. "Когда страна (США) теряет много миллиардов долларов на торговле с практически каждым государством, с которым она ведет дела, торговые войны - это благо, в них легко побеждать. Например, если мы теряем $100 млрд при торговле с определенной страной, то нужно больше с ней не торговать - так мы выиграем больше", - написал президент США, комментируя свое заявление о введении импортных пошлин на сталь и алюминий для стран, которые поставляют эту продукцию в США. Позже он написал в Twitter: "Мы должны защищать нашу страну и наших рабочих. Наша сталелитейная промышленность находится в плохом состоянии".-0-