США ввели санкции против авиационной отрасли Ирана

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США ввели санкции в отношении двух иранских авиакомпаний, одного турецкого авиаперевозчика, а также трех зарегистрированных в Турции логистических компаний, связанных с уже фигурирующими в санкционных списках иранскими авиакомпаниями Mahan Air и Meraj Air. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Под санкции также попало 31 воздушное судно, которое так или иначе имеет отношение к уже фигурирующим в черных списках авиакомпаниям. Все лица и организации, которые дадут разрешение на совершение взлета и посадки этим авиалайнерам, также попадут под американские ограничения.-0-