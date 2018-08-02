США ввели санкции против двух турецких министров

2 августа, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. США объявили о введении санкций против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, приведя в качестве обоснования этому требование об освобождении американского пастора Эндрю Крейга Бронсона, в отношении которого в Турции продолжается судебный процесс. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"По распоряжению президента Минфин вводит санкции в отношении министров внутренних дел и юстиции Турции, которые сыграли роль в задержании и аресте пастора Бронсона", - сказала Сара Сандерс.

По данным следствия, под предлогом религиозной деятельности Эндрю Крейг Бронсон тесно контактировал с террористическим течением "Параллельное государство" Фетхуллаха Гюлена и террористами PKK. Эндрю Крейг Бронсон сознательно сотрудничал с упомянутыми структурами, при этом ему было известно об их целях.

"Попытка США ввести санкции против двух наших министров не останется без ответа. Мы не сможем решить вопросы между нами, если правительство США не осознает, что оно не добьется выполнения своих незаконных требований подобным способом", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.

Представители четырех партий, представленных в парламенте Турции, выступили с совместным заявлением по решению Минфина США о введении санкций. "Решительно осуждаем решение властей США о введении санкций в отношении двух членов правительства Турции. Органы исполнительной власти Турции имеют полное право дать адекватный ответ на действия Вашингтона", - говорится в документе, поддержанном фракциями правящей Партии справедливости и развития, Народной республиканской партией, Партией националистического движения и "Хорошей партией".

Кроме того, ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MЬSЭAD) адресовало членам Сената США письмо, в котором утверждается, что решение руководства США о введении санкций в отношении Турции может оказать негативное влияние на торговые отношения двух стран. Документ адресован более чем 30 сенаторам.-0-