США вводят пошлины в 25% на товары из Китая стоимостью $16 млрд

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США с 23 августа вводят пошлины в 25% на товары из Китая стоимостью $16 млрд, в этот список войдут 279 наименований китайской продукции, сообщает ТАСС.

Это вторая часть анонсированных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Первая, под которые попали товары на $34 млрд была введена 6 июля.

Как сообщалось ранее, такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик. По мнению Президента Дональда Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.

Реагируя на такие шаги американской стороны, ущемляющие национальные интересы КНР, Министерство коммерции Китая в начале августа опубликовало список американских товаров, на которые с 23 августа вводятся зеркальные повышенные пошлины в 25%. В нем - нефтепродукты, автомобили и медицинское оборудование. Пошлины затронут продукцию, ввозимую из США, на общую сумму $16 млрд.-0-