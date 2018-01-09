9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. США выделят $75 млн для восстановления разрушенных городов Ирака, сообщают информационные агентства со ссылкой на посла США в Багдаде Дугласа Силлимана.

Средства в том числе пойдут на налаживание подачи воды и электричества. Также планируется выделить в общей сложности $150 млн на усилия по стабилизации обстановки в 2018 году. В целом размер помощи с 2015-го составит $265,3 млн. Финансирование будет осуществляться через Агентство США по международному развитию (USAID) и Программу развития ООН (ПРООН).

"Люди в освобожденных районах сталкиваются с проблемами по возвращению к нормальной жизни, восстановлению культурного наследия", - приводят СМИ слова дипломата.

Как сообщает ТАСС, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном разгроме ИГ 10 декабря. В числе первоочередных задач он назвал восстановление разрушенных городов и возвращение бежавших от боевиков иракцев в свои дома. По подсчетам иракского правительства, для этого потребуется не менее $100 млрд.

Необходимые средства Багдад рассчитывает собрать по результатам международной конференции доноров Ирака с участием представителей 70 государств, которая пройдет в Кувейте 12-14 февраля. В форуме примут участие делегаты ООН, Всемирного банка, международные гуманитарные организации и предприниматели.-0-