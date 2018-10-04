США выходят из договора о дружбе с Ираном

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты официально прекращают действие договора о дружбе 1955 года с Ираном, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает американская политическая газета The Hill.

Подобные меры приняты после того, как на этой неделе Международный суд вынес решение, основанное на договоре. Суд обязал США снять некоторые санкции против Ирана, которые влияют на импорт гуманитарных товаров и продуктов.

"Я объявляю, что Соединенные Штаты прекращают договор о дружбе с Ираном 1955 года", - сказал Майк Помпео на брифинге. "Это решение, откровенно говоря, просрочено на 39 лет", - добавил он.

Пока неясно, какой практический эффект может иметь прекращение договора, учитывая тот факт, что США не имеют дипломатических отношений с Ираном.

По данным ТАСС, Международный суд ООН 3 октября огласил свое решение, частично удовлетворив ходатайство Ирана о введении временных мер в отношении США на период разбирательства между двумя странами. Согласно решению, Вашингтон должен устранить любые препятствия на пути свободного экспорта на территорию Ирана лекарств и изделий медицинского назначения, продовольствия и сельскохозяйственной продукции, а также запасных частей, оборудования и связанных услуг, необходимых для безопасности гражданской авиации. Кроме того, суд призвал обе стороны воздержаться от действий, которые могут привести к усугублению разногласий. Все решения были приняты судьями единогласно.

Иран обратился в Международный суд ООН 16 июля 2018 года. Конечными целями иска являются признание того, что США нарушили свои обязательства по договору "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года, а также скорейшая отмена Вашингтоном всех санкций и отказ от угроз введения новых рестрикций. Слушания касались временных мер, которые Международный суд ООН имеет право ввести на период разбирательства между сторонами.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана (СВПД), несмотря на подтверждения МАГАТЭ о соблюдении Тегераном с 2015 года всех взятых на себя обязательств в рамках ядерного договора. В августе американский лидер подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана.

В сентябре 2018 года во время выступления на 73-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран. Американский лидер призвал все страны изолировать Иран и пообещал ввести против него новые санкции. В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что начало диалога с США возможно после прекращения угроз и снятия всех санкций, которые нарушают этику и принципы международного права.-0-