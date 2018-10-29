Стал известен девиз "Евровидения-2019"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девизом международного песенного конкурса "Евровидение-2019" станет "Позволь себе мечтать" (Dare to Dream), сообщила пресс-служба конкурса на официальной странице в Twitter.
Девиз объявили после встречи исполнительного директора "Евровидения" и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Это девиз, который вдохновляет и символизирует все, что касается песенного конкурса "Евровидение". Речь идет об интеграции, о разнообразии, о единстве. Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе в "Евровидении", будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать", - сказал исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.
"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве. В "Евровидении-2018", которое проходило в Лиссабоне, победила представительница Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4094 BYN
|2.406 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.1149 BYN
|2.113 BYN
|2.116 BYN
|RUB
|3.2146 BYN
|3.211 BYN
|3.218 BYN