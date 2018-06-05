Стал известен новый состав экипажей МКС

Стали известны утвержденные Госкомиссией основной и запасной составы корабля "Союз МС-09", который вылетит на Международную космическую станцию 6 июня.
В основной состав вошли российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и немецкий путешественник к звездам Александер Герст. Для Герста этот полет будет вторым, Ауньон и Прокопьев отправляются на МКС в первый раз.
В запасном составе - представитель NASA Энн Мак Клейн, космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко и астронавт из Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
На МКС их ждут российский космонавт Олег Артемьев, астронавты NASA Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел.
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