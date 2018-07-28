Стала известна дата выборов в парламент Молдовы

В Молдове очередные парламентские выборы пройдут 24 февраля 2019 года. Соответствующее решение принял 28 июля парламент страны.
Мандат действующего парламента Молдовы истекает 1 декабря 2018 года. Согласно Кодексу о выборах, очередные выборы могут проводиться в течение трех месяцев со дня истечения нынешнего срока.
Очередные парламентские выборы пройдут в Молдове по новой, смешанной системе: 51 депутат (из 101) будут избраны по партийным спискам, 50 - по одномандатным округам.
В будущий парламент страны могут войти представители правящей ныне Демократической партии, партий социалистов, "Действие и солидарность", платформы "Достоинство и правда".
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