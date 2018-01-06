Стала известна точная причина смерти писателя Чехова

Британские ученые с большой долей вероятности установили причину смерти Антона Павловича Чехова. Они исследовали рубашку писателя, в которой тот был в последние мгновения жизни, а также пять его писем и открыток.
Эксперты из Куодрэмского института биологических наук обнародовали результаты осмотра одежды, в которой прозаик был в день смерти 15 июля 1904 года. Восемь протеинов, найденные на рубашке Чехова, позволили сделать вывод, что он действительно болел туберкулезом, а вот непосредственной причиной его смерти стало кровоизлияние в мозг. Это также установили по протеинам, свидетельствующим о наличии тромбов в организме писателя.
В пробе с рубашки Чехова обнаружен маркер ишемического инсульта, утверждает исследователь Глеб Зилберштейн. В этой роли выступает протеин ITIH4, генерируемый телом человека в ответ на травмы.
Ученые также полагают, что Чехов, будучи врачом, отлично знал истинное свое состояние.
Русский писатель умер 15 июля 1904 года в одной из гостиниц на немецком курорте Баденвайлер, отправившись туда из-за обострения туберкулеза.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3963 BYN
|2.395 BYN
|2.402 BYN
|USD
|1.9869 BYN
|1.989 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.4864 BYN
|3.46 BYN
|3.48 BYN