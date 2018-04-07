Стали известны подробности о водителе, въехавшем в группу людей в Мюнстере

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За рулем въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец, пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.
В настоящее время, по данным издания, жилище подозреваемого обследуют сотрудники правоохранительных органов на предмет наличия взрывчатых веществ.
Газета уточняет, что речь идет о мужчине 1969 года рождения.
В 15.27 (17.27) минивэн врезался в уличную террасу кафе, где находились люди. По последним данным полиции, в результате погибли три человека, пострадали 20, из них шесть находятся в тяжелом состоянии. Предполагаемый нападавший покончил с собой.
Полиция перекрыла центр города, призывая жителей уйти с улиц.
В последние два года случаи намеренного наезда на пешеходов получили распространение по всей Европе. Как правило, теракты происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв. Такие атаки случались во Франции, Германии, Испании, Великобритании и других странах.-0-
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