Стало известно местонахождение ангольского спутника "Ангосат"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический аппарат "Ангосат" находится на целевой орбите. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

"Разгонный блок "Фрегат" сработал штатно при выведении аппарата "Ангосат" на расчетную орбиту, и есть все подтверждения, что космический аппарат находится на целевой орбите", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает. Ранее о том, что связь с космическим аппаратом "Ангосат" была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей, также сообщил агентству источник в ракетно-космической отрасли.

Между тем, по данным командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), на орбите находятся вторая ступень ракеты-носителя "Зенит" и сбрасываемый бак разгонного блока "Фрегат". Других объектов система NORAD пока не зафиксировала.

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" и ангольским спутником связи "Ангосат" стартовала 26 декабря в 22.00 по минскому времени с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе "Фрегата" и "Ангосата" отделилась от второй ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 6.54 по минскому времени произошло отделение аппарата от разгонного блока. После этого спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.-0-