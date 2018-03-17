Старейший миноносец 1943 года постройки "ушел на покой"

Фрегат PS-11 Rajah Humabon, построенный в США в 1943 году, наконец-то списан и выведен из состава ВМС Филиппин. Об этом сообщил ряд информагентств.
Это был последний действующий миноносец, заставший сражения Второй Мировой войны. Он находился в составе военно-морских сил США до 1945 года, а затем был передан Японии. В 1976 его передали правительству Филиппин в качестве военной помощи.
Судно передадут в музей ВМС Филиппин в Кавите. Его вывели из состава флота в соответствии с планом модернизации.
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