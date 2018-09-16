16 сентября, Каир /БЕЛТА - ТАСС/. Статую сфинкса нашли ученые на юге Египта в ходе работ по очистке от грунтовых вод храма Ком-Омбо.

"Находка, наиболее вероятно, относится к эпохе Птолемеев (331 год до н. э. - 31 год н. э.). Косвенным подтверждением этого является то, что артефакт был найден в той же юго-восточной части древнеегипетского храма, где два месяца назад нашли статую фараона Птолемея V (204-180 годы до н. э.), а также еще два древних памятника того же временного периода", - рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Статуя сфинкса имеет относительно небольшие размеры - 28 см в ширину по основанию постамента. Голову сфинкса украшает урей - царский убор с изображением богини-кобры Уаджит, завершает облик ритуальная борода фараона. Извлеченный из-под земли памятник находится в отличном состояния, даже сохранились краски - глаза, брови и зрачки статуи из песчаника были выделены темным цветом.

Ремонтные работы в храме Ком-Омбо проводятся уже около года, и за это время там было сделано несколько интересных археологических открытий: фрагменты огромной статуи фараона Рамзеса II, одного из наиболее известных и прославленных царей Древнего Египта, несколько других древних статуй, а также бюст римского императора Марка Аврелия.-0-