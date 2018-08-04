Стивен Сигал станет спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США

Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Актер имеет российское гражданство. Общественно-политическая должность россиянина не предполагает денежного вознаграждения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook.

Стивен Сигал будет заниматься содействием дальнейшему развитию отношений РФ и США в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере искусства, культуры, общественных и молодежных обменов.

Сам актер назвал великой честью свое назначение спецпредставителем МИД РФ.

"Я всегда стремился сделать все возможное, чтобы помочь российско-американским отношениям быть лучше, - отметил Сигал. - Я работал в этом направлении, не имея официального статуса, и теперь для меня великая честь делать то же самое официально".