Стивен Сигал станет спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США

Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Актер имеет российское гражданство. Общественно-политическая должность россиянина не предполагает денежного вознаграждения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook.
Стивен Сигал будет заниматься содействием дальнейшему развитию отношений РФ и США в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере искусства, культуры, общественных и молодежных обменов.
Сам актер назвал великой честью свое назначение спецпредставителем МИД РФ.
"Я всегда стремился сделать все возможное, чтобы помочь российско-американским отношениям быть лучше, - отметил Сигал. - Я работал в этом направлении, не имея официального статуса, и теперь для меня великая честь делать то же самое официально".
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