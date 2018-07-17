Стоимость нефти снизилась

Стоимость нефти Brent снизилась более, чем на 5% в ходе торгов 16 июля. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 5,04%, — до $71,51 за баррель.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 4,49% — до $66,81 за баррель.
Падение произошло на фоне опасения инвесторов из-за возможного увеличения предложения сырья на рынке из резервов США и роста добычи в России.
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