Стоимость нефти снизилась

Стоимость нефти Brent снизилась более, чем на 5% в ходе торгов 16 июля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 5,04%, — до $71,51 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 4,49% — до $66,81 за баррель.

Падение произошло на фоне опасения инвесторов из-за возможного увеличения предложения сырья на рынке из резервов США и роста добычи в России.