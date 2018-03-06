Столбы дыма в 3500 м. Из-за извержения вулкана в Японии отменены 65 авиарейсов

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение вулкана Симмоэ на японском острове Кюсю нарушило авиасообщение в этом районе. Как сообщает ТАСС, отменены около 65 рейсов в аэропорт города Кагосима на юге острова.

Безопасности полетов могут помешать столбы дыма и пепла, которые вырываются из кратера вулкана. Их высота 6 марта достигала 3500 м.

Извержение вулкана Симмоэ, который находится в горной гряде Кирисима, началось 1 марта. По распоряжению местных властей, вокруг кратера вулкана создали запретную зону радиусом 3 км. Видеокамеры, расположенные на месте, зафиксировали, что из кратера вместе с пеплом вылетают крупные камни. Толщина слоя пепла в ближайших населенных пунктах превысила 1 см.

Вулкан Симмоэ, высота которого более 1420 м, в предыдущий раз извергался в октябре 2017 года. Всего в Японии насчитывается 50 действующих вулканов.-0-