Столтенберг: страны НАТО готовы продолжать диалог с Россией по ДРСМД

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны НАТО готовы продолжать диалог с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и при этом сделают все необходимое для обеспечения безопасности альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов, сообщает ТАСС.

"Хотя мы остаемся готовы продолжать диалог с Россией по ДРСМД, но мы также готовы принять эффективные меры, чтобы обеспечить безопасность в Евроатлантическом регионе", - заявил генсек.

В заявлении НАТО подчеркивается, что стороны обменялись мнениями о ДРСМД, возможность выхода из которого изучают США. Страны НАТО согласились, что этот договор "играет ключевую роль для Евроатлантической безопасности".

Как сообщалось, Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как Россия, по его мнению, нарушает это соглашение.-0-