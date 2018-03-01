Страны ЕАЭС намерены сделать свой союз конкурентоспособным интеграционным объединением - Путин

1 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны ЕАЭС намерены сделать свой союз конкурентоспособным интеграционным объединением. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая сегодня с ежегодным посланием к парламенту страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Путин отметил, что в мире активную динамику набирают интеграционные процессы. "Вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу намерены сделать его глобальным конкурентным интеграционным объединением", - сказал он.

Президент России подчеркнул, что на повестке дня - создание в ЕАЭС общих рынков электроэнергии, нефти, нефтепродуктов, газа, гармонизация финансовых рынков, работы таможенных служб. "Продолжим работу и над проектом создания большого евразийского партнерства", - заявил Владимир Путин.

Он добавил, что Россия вместе с партнерами развивает такие объединения и структуры, как ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС.-0-