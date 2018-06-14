Страны Евросоюза поддержали контрмеры против США по импортным пошлинам

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Европейского союза поддержали введение импортных пошлин на товары из Соединенных Штатов Америки. Соответствующий план поддержан сегодня единогласно всеми членами ЕС, сообщают информагентства.

План подразумевает введение пошлин на импортные товары из США стоимостью около 2,8 млрд евро. Этот документ должна рассмотреть Еврокомиссия на заседании 20 июня. Если она одобрит план, то пошлины могут быть введены в конце июня - начале июля.

Данная мера станет ответом Евросоюза на введение США импортных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно.

Тем временем в США готовятся утвердить пошлины и на импорт китайских товаров. Как ожидается, американский лидер Дональд Трамп утвердит перечень товаров и услуг из Китая, облагаемых пошлинами, 15 июня. В этот список могут войти до 900 наименований, первоначально предлагалось внести в него 1 300 позиций.-0-