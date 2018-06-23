Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на заседании в столице Австрии Вене члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в объединение государства согласовали увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, сообщают информагентства.
Кроме 24 стран ОПЕК+, в заседании приняли участие представители Египта, Чада, ЮАР и Уганды. Ожидается, что реальное увеличение добычи в течение 6 месяцев составит 600-700 тыс. баррелей в сутки.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.152 BYN
|3.16 BYN