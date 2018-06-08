Страны ШОС предотвратили сотни терактов на пространстве организации с 2001 года

8 июня, Циндао /БЕЛТА - ТАСС/. Странам - членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) удалось благодаря совместным усилиям предотвратить сотни терактов на пространстве организации с момента ее создания. Об этом сообщил сегодня на брифинге в пресс-центре саммита ШОС руководитель департамента международного сотрудничества Министерства общественной безопасности КНР Ляо Цзиньжун.

"Благодаря активному антитеррористическому сотрудничеству в рамках Шанхайской организации сотрудничества нам удалось предотвратить сотни терактов", - рассказал он. Ляо Цзиньжун уточнил, что речь идет о взаимодействии силовых антитеррористических структур с момента создания ШОС в 2001 году. "Нам удалось также уничтожить подготовительные лагеря экстремистов, задержать множество террористов, изъять большое количество оружия и боеприпасов", - добавил представитель Министерства общественной безопасности.

По его словам, страны ШОС в настоящее время сталкиваются с множеством вызовов, в числе которых новые террористические угрозы, производство наркотических веществ, транснациональная организованная преступность, угрозы в информационном пространстве, слияние терроризма с наркотрафиком, а также пропаганда экстремизма и терроризма. Страны ШОС, отметил он, считают борьбу с этими угрозами одним из приоритетных направлений взаимодействия.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть Секретариат, который работает в Пекине, а также Региональная антитеррористическая структура в Бишкеке.

В структуру ШОС входят также страны-наблюдатели: Беларусь, Иран, Монголия и Афганистан. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в котором сейчас состоят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Мероприятия заседания Совета глав государств - членов ШОС пройдут в городе Циндао 9-10 июня. Прошлогодний саммит организации состоялся в Астане.-0-