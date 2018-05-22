Страны ШОС ускорят согласование документов по борьбе с экстремизмом и наркотрафиком

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за ускорение процессов согласования совместной конвенции по противодействию экстремизму и документов о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком. Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции по итогам XIII ежегодной встречи секретарей Советов безопасности государств ШОС заявил министр общественной безопасности, член Госсовета КНР Чжао Кэчжи.
"В ходе встречи мы отметили готовность скорейшего согласования внутри государств - членов ШОС конвенции по противодействию экстремизму и дальнейшего согласования документов по сотрудничеству в борьбе с распространением наркотиков", - сказал он. "Это представит более прочную правовую основу для дальнейшего взаимодействия в этой сфере в рамках ШОС", - резюмировал Чжао Кэчжи.
Заседание Совета глав государств ШОС пройдет 9-10 июня в китайском городе Циндао.-0-
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