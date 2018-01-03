Страшное ДТП с бензовозом в Италии: погибли 6 человек

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с бензовозом на автомагистрали в Италии погибли шесть человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает ANSA.
Отмечается, что трагедия случилась на автомагистрали А21 между Брешией и Турином 2 января. Бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем и с легковой машиной. Погиб водитель грузовика, а также семья из пяти человек (трое взрослых и двое детей), которая ехала в легковом автомобиле.
Полиция проводит осмотр места ДТП с целью восстановления причин столкновения. Легковая машина была с французскими номерами.-0-
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