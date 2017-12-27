Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта экс-собственника с руководством - СК России

27 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве началась из-за конфликта бывшего собственника с нынешним руководством предприятия, сообщили в ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, утром 27 декабря бывший собственник фабрики вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.
"В настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании", - сообщила Юлия Иванова.
"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ", - отметили в СК.
На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК по Москве.-0-
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