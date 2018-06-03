Стрельба произошла в Берлинском кафедральном соборе

Полицейские открыли огонь 3 июня по неизвестному мужчине в Берлинском кафедральном соборе. Об этом сообщает ТАСС.
Посетитель собора, по которому стрелял полицейский, ранен. Больше никакой информации об инциденте не сообщается. Не нашло подтверждения и сообщение в некоторых СМИ, что ранен также и полицейский.
Берлинский кафедральный собор – самый большой евангелический собор в Германии. Он был построен в 1894-1905 годах в качестве придворной церкви правящей династии Гогенцоллернов.
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