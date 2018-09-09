Стрельба произошла в McDonald's в США

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба произошла в McDonald's, который расположен рядом с Обернским университетом в штате Алабама в США, сообщает телеканал Fox News.
Погиб по меньшей мере один человек. Мужчина 20 лет скончался от огнестрельных ранений. Четыре человека, в том числе студент Обернского университета, госпитализированы.
Предварительно, стрельба произошла из-за конфликта на бытовой почве. -0-
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