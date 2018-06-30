Стрельба произошла в центре Таллина

На Пярнусском шоссе рядом с баром "Cafe VS" произошла ссора между двумя молодыми людьми, которая закончилась стрельбой. Об этом сообщает Delfi.

По сведениям пресс-секретаря полиции Эстонии Барбары Лихтфельдт, по предварительным данным, между двумя людьми произошла драка, в результате которой 34-летний мужчина выстрелил в руку 26-летнему. Его госпитализировали с ранением в плечо.

Стрелок был задержан и доставлен в полицейский участок. У него есть действующее разрешение на ношение огнестрельного оружия.