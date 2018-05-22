Стрельба в Марселе: новые подробности

После инцидента, который произошел в Марселе в районе культурного пространства Бюссерин, правоохранители продолжают поиск стрелявших. Очевидцы сообщают, что обстрел люди в масках вели из автоматов Калашникова. Предварительно происшествие квалифицируют как криминальную разборку местных группировок.
Раньше сообщалось об одном потерпевшем. Сейчас в сети появилась информация, что еще один человек мог быть похищен.
Инцидент произошел 21 мая в 17 часов по местному времени в городе Марсель (Франция) в районе культурного пространства Бюссерин. Неизвестные в масках, приехавшие на трех автомобилях, открыли стрельбу из автоматов по группе молодых людей.
Злоумышленники также стали стрелять по полицейским, которые прибыли к месту происшествия. После этого они скрылись на автомобилях.
Полицейские организовали оцепление. Им на помощь прибыли морские пехотинцы и спасательные службы. Информации о задержаниях пока нет.
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