Стрельба в Марселе: новые подробности

После инцидента, который произошел в Марселе в районе культурного пространства Бюссерин, правоохранители продолжают поиск стрелявших. Очевидцы сообщают, что обстрел люди в масках вели из автоматов Калашникова. Предварительно происшествие квалифицируют как криминальную разборку местных группировок.

Раньше сообщалось об одном потерпевшем. Сейчас в сети появилась информация, что еще один человек мог быть похищен.

Инцидент произошел 21 мая в 17 часов по местному времени в городе Марсель (Франция) в районе культурного пространства Бюссерин. Неизвестные в масках, приехавшие на трех автомобилях, открыли стрельбу из автоматов по группе молодых людей.

Злоумышленники также стали стрелять по полицейским, которые прибыли к месту происшествия. После этого они скрылись на автомобилях.

Полицейские организовали оцепление. Им на помощь прибыли морские пехотинцы и спасательные службы. Информации о задержаниях пока нет.