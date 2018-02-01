Стрельба в школе Лос-Анджелеса: пострадали два ученика

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое учеников пострадали в результате инцидента со стрельбой, произошедшего в одной из школ Лос-Анджелеса (штат Калифорния), сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.
По предварительной информации, пострадавшие - мальчик и девочка 15 лет - доставлены в больницу.
Как сообщает телеканал СNN, огонь по школьникам прямо в классе открыла одна из учениц. Подозреваемая арестована.-0-
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