Стрельба в школе Лос-Анджелеса: пострадали два ученика

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое учеников пострадали в результате инцидента со стрельбой, произошедшего в одной из школ Лос-Анджелеса (штат Калифорния), сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

По предварительной информации, пострадавшие - мальчик и девочка 15 лет - доставлены в больницу.

Как сообщает телеканал СNN, огонь по школьникам прямо в классе открыла одна из учениц. Подозреваемая арестована.-0-